Сеул, , 13:10 — REGNUM Южная Корея вновь стала членом Исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в ходе сессии Экономического и Социального Совета ООН были отобраны 14 стран, включая Южную Корею, которые войдут в состав совета с 2021 по 2023 год.

Известно, что Южная Корея входит в состав главного органа ЮНИСЕФ в шестой раз с 2006 года.

Отметим, что в Исполнительный совет Детского фонда ООН входят 36 стран.

Напомним, что в мае текущего года Южная Корея также вошла в состав Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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