Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что если предстоящей осенью в Европе наступит вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, то Швеции будет легче с ней справить, чем соседней Норвегии. Об этом 21 апреля сообщила газета Fria Tider.

21 июля во время очередной пресс-конференции Агентства общественного здравоохранения присутствующий журналист Aftonbladet задал вопрос Андерсу Тегнеллу о том, как Швеция будет справляться с коронавирусом этой осенью по сравнению с Норвегией.

По словам Тегнелла, все страны, вероятно, уже лучше оснащены в плане имеющихся запасов средств индивидуальной защиты, медикаментов, коечного фонда, но, по мнению эпидемиолога, Швеция может иметь еще больше преимуществ по сравнению с другими странами.

«Я думаю, что осенью нам будет легче, чем Норвегии, потому что те меры, которые у нас есть за спиной, уже действуют и их легко видоизменять. Так что, будет не так радикально, как в странах, где закрывались школы и другие виды учреждений. Таким образом, я думаю, нам будет легче, при условии, что и в Швеции, и в Норвегии будет одинаковый сценарий с растущим числом заражений, потому что наш подход во многих отношениях менее драматичен. Значительно больше людей в Швеции сейчас имеют иммунитет, и это важно. Хотя я не думаю, что мы достигли стадного иммунитета», — заявил Тегнелл.