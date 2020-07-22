Волгоград, , 13:12 — REGNUM Летальный исход у пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Волгоградской области за прошедшие сутки. Скончалась 52-летняя женщина, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.

Пациентка проживала в Михайловском районе, она была выявлена по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. У женщины диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Также у пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, в регионе зафиксировано 55 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.