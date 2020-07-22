Махачкала, , 13:13 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 22 июля, достигло 8901, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике, как и двумя днями ранее, выявлен 41 носитель инфекции.

Отметим, что с 6 июля в Дагестане ежесуточно фиксируется менее 50 случаев заражения коронавирусом. На этом фоне республика готовится перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

За прошедшие сутки в Дагестане из-под медицинского наблюдения в связи с выздоровлением сняты 89 человек, заразившиеся коронавирусом. Всего в республике вылечились уже 7727 пациентов с COVID-19 или 86,8% лиц с подтвержденным диагнозом.