Москва, , 13:00 — REGNUM Современная дорожная сеть не готова принять беспилотные автомобили. Об этом заявил заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько.

«Для беспилотного транспорта нужно выделять специальные полосы или дороги. К таким нововведениям уличная сеть не готова», — сказал Гребенько.

Однако, по его словам, прежде, чем выезжать на автодороги, беспилотники должны показать свои достоинства на производственных и сервисных предприятиях. Затем беспилотники могут начать работу между предприятиями.

Гребенько уточнил, что, по его мнению, преимущество в производстве беспилотных автомобилей будет у иностранных компаний.