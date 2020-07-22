Бишкек, , 12:58 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 29 359, сообщили 22 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 22 июля выздоровели 15 760 человек, скончались 1123 пациента. В больницах республики остаются 12 476 человек. Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 13 930, Ошской области — 4483 и Чуйской области — 3956. За минувшие сутки в республике обнаружено 1108 случаев заражения.

Напомним, 22 июля газета The New York Times опубликовала статью, в которой представила рейтинг стран мира по числу новых случаев заражения коронавирусом в расчете на 100 тыс. населения. Первое место заняла Киргизия, где за последние семь дней выявили 266 случаев на 100 тыс. человек.

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