Владикавказ, , 12:58 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. Его фигурантом стал 77-летний житель города Владикавказа, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«В период до 25 августа 2017 года подозреваемый при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел пистолет системы «Browning Hi-power» и патроны, которые хранил у себя дома. 25 августа 2017 года в ходе проведения обследования домовладения подозреваемого пистолет и боеприпасы были обнаружены и изъяты», — говорится в сообщении ведомства.

Вопрос о том, почему факт хранения оружия, зафиксированный три года назад, стал основанием для возбуждения уголовного дела лишь сейчас, в СКР по региону не уточнили.

Однако «Комсомольская правда на Северном Кавказе» пишет о том, что подозреваемый — бывший мэр Владикавказа Михаил Шаталов. Он работал в должности главы администрации города Владикавказа в 1991 году, был избран мэром — в 1994 году, а в 2002 году занимал пост премьер-министра РСО-Алания.