Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Петербург продолжит программу реновации хрущёво». Об этом заявил губернатор Александр Беглов на церемонии сноса пятиэтажки на 2-й Комсомольской улице. Это первый дом, который снесут по программе реновации за 12 лет. Ранее чиновники признавали, что в Петербурге программа фактически провалилась.

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«В 1955 году была принята программа панельного домостроения. Это позволило решить жилищную проблему, переселить ленинградцев из подвалов в благоустроенное жилье. Дома строили на 25−30 лет, а отслужили они 60 лет. Сегодня мы приступили к новому этапу расселения и сноса хрущёвок, активизировали программу реновации кварталов массовой застройки. Более 200 жителей этого дома получили новые квартиры», — заявил Беглов.

Он подчеркнул, что одновременно со строительством новых домов необходимо обновлять всю инфраструктуру, благоустраивать дворы, создавать зелёные зоны, детские и спортивные площадки, социальные объекты.

Сдача домов второй очереди в этом квартале Сосновой Поляны запланирована только на конец 2023 года. Городу передадут 5 тыс. 500 кв. метров, а к 2026 году инвестор обещает более 25 тыс. кв. метров.

В квартале предусмотрена школа на 550 мест и детский сад на 75 мест. Еще один детский сад на 220 мест собираются реконструировать. Эти объекты город строит за свой счет, сдадут их только по окончании реновации.

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Напомним, адресная программа развития застроенных территорий началась еще в 2008 году, в нее включили 22 территории. Все сроки были сорваны, почти никаких результатов застройщики не показали, но в конце 2017 года суд продлил срок программы еще на десять лет.

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