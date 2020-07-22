Севастополь, , 12:48 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 22 июля в пресс-службе правительства города.

«Диагноз подтвердился у мужчины, прибывшего в Севастополь на отдых. После выздоровления выписаны ещё четыре человека», — уточнили в пресс-службе.

Всего в Севастополе с 27 марта подтверждено 306 случаев заражения коронавирусом, 244 из них уже выздоровели, шесть пациентов скончались. В больницах города остаются 47 пациентов с COVID-19.