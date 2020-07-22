Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская прокомментировала сообщение о кончине главного внештатного реаниматолога-анестезиолога региона Игоря Дударева.

«Бывают в жизни ситуации, когда сложно подобрать слова и ещё тяжелее сказать слово «был». Вчера ушёл от нас Игорь Валентинович Дударев. Многие годы совместной работы связывают нас. В сложные времена он приходил на помощь не только людям как врач, но и огромным коллективам как организатор здравоохранения», — поделилась глава ведомства с подписчиками в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Игорь Дударев работал в так называемой красной зоне госпиталя, развёрнутого на базе центральной горбольницы Ростова-на-Дону. Причины смерти врача станут известны позднее.

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