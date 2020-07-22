Ташкент, , 12:45 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки, которые снимают административную ответственность с водителей за нарушение правил дорожного движения при пропуске спецтранспорта, пишет 22 июля газета «Народное слово».

«Административное правонарушение водителей признается совершенным в состоянии крайней необходимости, и административное дело прекращается», — говорится в документе.

Напомним, вышеуказанные поправки одобрены Законодательной палатой Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана 1 мая и сенатом республики 19 июня. Ранее спикер сената Узбекистана Танзила Нарбаева заявила, что за последние два года из-за несвоевременного прибытия скорой помощи скончались 48 тыс. человек.