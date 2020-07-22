Воронеж, , 12:44 — REGNUM Очаг заражения коронавируса выявлен на Перелешинском сахарном комбинате (ГК «Продимекс») в Панинском районе Воронежской области. В отношении представителя компании возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Панинского районного суда.

Очаг заражения на предприятии был выявлен в начале июля, всего коронавирус был выявлен у четырёх человек, в том числе у троих — в один инкубационный период в 14 дней.

При проведении проверки на предприятии представителем Роспотребнадзора был зафиксирован целый ряд нарушений санитарных правил: в частности, руководство предприятия не создало условия для соблюдения правил личной гигиены — на ряде объектов отсутствовали раковины для мытья рук, моющие средства, электрополотенце или одноразовые полотенца, дезинфицирующие растворы, кожные антисептики. Также отсутствовали инструкции для сотрудников о соблюдении правил личной гигиены и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук. На предприятии не соблюдался режим проведения уборки и дезинфекции туалетов, не были организованы мероприятия для «разрыва» механизма передачи инфекции, дезинфекционные мероприятия на транспорте для перевозки сотрудников. В производственных цехах отсутствовал запас масок и перчаток, на проходе через проходную также не соблюдались правила личной гигиены сотрудников, охранники при входе на производство на рабочих местах находились без средств индивидуальной защиты. Были выявлены и другие нарушения.

В отношении уполномоченного представителя управляющей компании УК ООО «УК ПРОДИМЕКС-сахар» единоличного исполнительного директора ООО «ПСК» был составлен протокол об административном нарушении. Суд рассмотрит его 29 июля.

В Воронежской области на 22 июля подтверждено 10 347 случаев заражения коронавирусом, 9701 человек выписаны, 86 скончались.