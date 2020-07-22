София, , 12:43 — REGNUM Жители Софии, недовольные деятельностью действующего правительства страны, вновь вышли на улицы в знак протеста против отклонения вотума недоверия правительству. Накануне вечером, 21 июля, в тринадцатый день антиправительственных протестов митингующие прошагали по центру Софии и вышли к зданию Болгарского национального телевидения.

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Как сообщает телеканал Nova TV, требования у собравшихся не изменились. Они продолжают настаивать на отставке правительства и генерального прокурора.

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Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против действующего правительства и в поддержку президента Румена Радева продолжаются в Софии с 9 июля.

В середине июля руководитель республики призвал правительство Болгарии уйти в отставку. Также Радаев призвал подать в отставку генерального прокурора страны, провести честные выборы, а протест, который проходит в стране, назвал общенациональным и правомочным. 21 июля парламент Болгарии на внеочередном заседании отклонил вынесение вотума недоверия правительству республики во главе с Бойко Борисовым.