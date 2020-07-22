Самара, , 12:43 — REGNUM Свыше одной тысячи учебных заведений готовятся к началу учебного года в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на очередном заседании штаба по подготовке учебных заведений региона к новому учебному году.

Отмечается, что в настоящее время в некоторых образовательных организациях проходит ремонт, кроме этого закупаются дезинфицирующие средства.

В 101 школу, 21 мини-технопарк и в 42 центра «Точка роста», в которых будет создана цифровая образовательная среда, поставляется необходимое оборудование. Поставка идет в рамках реализации национального проекта «Образование».

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