Петрозаводск, , 12:23 — REGNUM В Республике Карелия с конца марта наблюдается рост числа обращений к врачам людей по поводу присасывания клещей. С начала эпидемиологического сезона в лечебно-профилактические учреждения республики обратились 2600 человек, из них 695 детей. Об этом 22 июля сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Первой жертвой клеща стала 55-летняя жительница поселка Харлово Пудожского района — 29 марта она обратилась к медикам за помощью. С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2600 человек, из них 695 детей. Отметим, что за аналогичный период 2019 года от клещей пострадали 3421 человек, из которых 708 — дети.

«С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 7999 человек, в том числе 2183 — дети», — уточнили в ведомстве.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 15 административных территориях республики: Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Сегежский, Суоярвский районы.

Отметим, что экстренная иммунопрофилактика клещевого энцефалита бесплатно проводится после исследования клеща участникам Великой Отечественной войны, беременным женщинам, детям до четырех лет — без исследования клеща, детям от пяти до 18 лет — по результатам исследования клеща, за исключением случаев присасывания клеща в область шеи и головы.