Москва, , 12:20 — REGNUM Последствия ослабления защиты персональных «крайне серьёзные», сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, адвокат Александр Мугин.

Он прокомментировал инициативу Министерства экономического развития РФ, которое, объясняя свою позицию заботой о развитии систем искусственного интеллекта, в том числе применяемых в сфере государственного администрирования, предлагает ослабить в ряде случаев защиту персональных данных.

Изменения сделают необязательным согласие гражданина на обработку его персональных данных, а операторы связи получат право передачи персональных данных граждан третьим лицам.

По мнению адвоката, последствия принятия данного закона «могут быть крайне серьёзными».

«Во-первых, несмотря на декларируемое повышение прозрачности деятельности государственных институтов и дебюрократизацию целого ряда направлений административной деятельности, снижение защиты персональных данных нарушит неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и многие другие фундаментальные права граждан. Во-вторых, создается риск попадания персональных данных граждан к криминальным структурам, использования их в мошеннических целях, для недобросовестной конкуренции, рейдерских захватов имущества, сбора компрометирующей информации и так далее. Риск этот весьма существенен, учитывая как высокий уровень коррупции в государственных структурах, так и распространенное поверхностное отношение персонала учреждений к защите информации. Кроме того, и сами системы защиты информации вызывают много вопросов. В-третьих, что самое безобидное, персональные данные граждан могут использоваться для агрессивного маркетинга, а в том, что они окажутся в руках «продажников» крупных компаний, можно не сомневаться. Поэтому если и задумываться о развитии искусственного интеллекта, то перед принятием подобного закона проводить очень серьезный анализ его возможных последствий, разрабатывать меры противодействия нецелевому использованию персональных данных граждан», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: МЭР предложило ослабить защиту персональных данных ради применения ИИ