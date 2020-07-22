Белгород, , 12:17 — REGNUM Почётных граждан Белгорода определили на очередной сессии Белгородского городского Совета, сообщает пресс-служба мэрии. Их выбирали тайным голосованием, почётное звание получили двое врачей.

Депутатам предложили три кандидатуры. На звание претендовали председатель городского отделения Союза пенсионеров России, заместитель директора Дворца детского творчества Галина Заморозова, врач общей практики отделения семейной медицины №2 белгородской городской поликлиники Валентина Яценко и главный врач областной инфекционной клинической больницы имени Е.Н. Павловского Александр Баранов. В итоге почётными гражданами стали представили медицины. Нагрудные знаки им вручат на торжественном собрании в канун Дня города.

Почетных граждан Белгорода выбирают с 1963 года. Звание уже получили более 70 человек.