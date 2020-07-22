Красноярск, , 12:15 — REGNUM В Красноярске следователи начали проверку по факту нарушения прав людей, проживающих в общежитии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как отмечается, районная администрация не провела конкурс по отбору управляющей организации, что влечёт за собой существенное нарушение прав жильцов.

При этом собственник здания, по данным следствия, начал его демонтировать, а также отключал тепло и электричество в комнатах. Это несмотря на то, что суд ранее признал право жильцов проживать в общежитии. Следователи в действиях собственника усмотрели злостное неисполнение решения суда.

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