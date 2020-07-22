Джакарта, , 12:13 — REGNUM Согласно исследовательскому институту Charta Politika в Индонезии, жители страны довольны политикой центрального правительства в борьбе с пандемией, сообщает Detik.

По данным исследования, 63,4% респондентов в Индонезии довольны политикой правительства страны в борьбе с пандемией.

Кроме того, 65,3% опрошенных заявили, что правительство открыто заявляет о ситуации в сфере распространения коронавируса в стране, а 31,9% респондентов заявили, что не верят в открытость правительства в этом вопросе.

Большинство жителей Индонезии также надеются, что пандемия закончится менее чем через год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин посоветовал родителям и педагогам развивать оптимизм в детях в разгар пандемии.

Подробнее в материале: Вице-президент Индонезии призвал развивать оптимизм в детях

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