Чебоксары, , 12:13 — REGNUM Прокуратура Чувашии обнародовали итоги проверки, которая проводилась в связи с ЧП на реконструированной Красной площади в Чебоксарах: здесь во время сильного ветра упал новый светодиодный экран. Представление получил глава администрации Чебоксар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Светодиодный экран, каркасная рамка и стенды упали 26 июня 2020 года, когда Красная площадь была открыта для посещения после проведённой масштабной реконструкции. Оборудование упало «во время монтажа в связи с ухудшением погодных условий», говорят в прокуратуре.

«Экран получил повреждения 15% от общей площади. Одной из причин падения стало его ненадлежащее крепление: объект не был зафиксирован железобетонными блоками. Кроме того, ввиду физического воздействия на скамейки произошло их частичное открепление (наклон). Генеральной подрядной организацией внесены изменения в проект и произведена без дополнительного финансирования работа по усилению креплений скамеек на бетонное основание под гранитные плиты, дополнительно закреплены размещенные на территории стенды», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Устанавливается нанесённый ущерб.

За необеспечение сохранности переданного во временное пользование имущества к дисциплинарной ответственности привлечены исполняющий обязанности руководителя АУ «Творческий город» и инженер по надзору за строительством МБУ «УЖКХиБ» — в виде выговора и замечания соответственно.

«В связи с допущенными фактами ненадлежащей работы работников муниципальных учреждений по обеспечению сохранности муниципального имущества и осуществлению контроля за исполнением контракта главе администрации Чебоксар внесено представление», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее муниципальные власти обвинили горожан за их «некультурное поведение» в связи с повреждением ряда объектов на Красной площади, а чебоксарцы в ответ высказали предположения о слабых креплениях и недорогих материалах, использованных при реконструкции главной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах началась масштабная реконструкция Красной площади, которая завершилась в июне 2020 года. Генеральным подрядчиком является ПАО «Дорисс», выигравшее конкурс с ценой 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей).

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