Псков, , 12:13 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили 32 носителя SARS-CoV-2, 56 выздоровели. Об этом 22 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

На данный момент в Псковской области проведено 59 183 исследований, в том числе 635 за последние сутки.

С начала пандемии в регионе выявлено 3486 заболевших COVID-19, выздоровело 2220, умерло 46 человек.

Отметим, ранее губернатора региона Михаил Ведерников заявлял, что к концу текущей недели вся информация по пику заболевания в области будет обработана.

«Если положительная тенденция в части эпидемиологической обстановки сохранится, через несколько дней вынесем на обсуждение снятие ряда противовирусных ограничений», — резюмировал он.

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