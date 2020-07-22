Москва, , 12:04 — REGNUM Пресненский суд Москвы получил уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в ДТП со смертью человека. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе суда.

Представитель суда пояснил, что дату заседания по делу пока не назначили. Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что судебный процесс начнётся в начале августа.

«Дело Ефремова только поступило в суд», — сказали в суде ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое было совершено в состоянии опьянения и привело к гибели человека. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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