Москва, , 12:02 — REGNUM За невыполнение работ по уборке борщевика Сосновского в Москве введены санкции в виде штрафов. Соответствующие поправки в региональное законодательство были приняты на заседании Московской городской думы 22 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для граждан штрафы составят от 2 до 5 тысяч рублей. Однако законодатели отметили, что за неубранный на личных участках жителей столицы борщевик в первый раз будет сделано предупреждение без штрафа. Это же касается и юридических лиц, для которых штрафы будут существенно выше — от 150 до 700 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц будут составлять от 20 до 50 тысяч рублей.

В законе также отмечено, что ликвидация борщевика Сосновского может проводиться любыми способами: путем выкапывания, выкашивания, мульчирования укрывными материалами, использования химических препаратов.