Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Дорогостоящую иномарку 27-летнего сына бывшего чиновника Выборгского района эвакуировали на штрафстоянку, после того как водитель оставил машину рядом с Морским Никольским собором в Кронштадте. Об этом 22 июля сообщает издание «Фонтанка».

Дерзкий поступок мужчина совершил накануне днем. Он с еще четырьмя автомобилистами заехал на территорию центрального парка в Кронштадте. Однако в отличии от остальных длительное время с запрещенного для стоянки места не покидал. В результате, сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор. Серый Jaguar F-Pace отправился на штрафстоянку.

«На владельца автомобиля составили протокол по статье 12.19 КоАП за нарушение правил парковки», — уточняет издание.