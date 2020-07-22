Черкесск, , 11:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки выявлено еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло к 22 июля 4283, сообщили в федеральном оперативном штабе.

За последние две недели ежедневный прирост пациентов с коронавирусом не снижается меньше 24 человек, при этом число выздоровевших ежедневно растет, достигнув уже 2759 человек. Вырос до 22 показатель смертности. За последние сутки скончались еще два пациента с коронавирусом.

Власти республики отмечают улучшение ситуации в борьбе с коронавирусом, что позволило перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции.

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