Липецк, , 11:49 — REGNUM В Липецкой области 22 июля подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона выявлено 4435 положительных тестов.

За весь период наблюдения 3389 человек были выписаны после курса лечения. 21 человек скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Липецке умер ещё один пациент с COVID-19