Курган, , 11:48 — REGNUM В Курганской области за последние сутки лабораторно подтверждены 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основным очагом заражения вновь стал Курган, где зафиксирован 21 положительный тест на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 22 июля выявлено 1936 случаев заражения коронавирусом. Данные об общем числе выздоровевших и скончавшихся штаб не предоставляет.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» на 22 июля в Курганской области от коронавирусной инфекции вылечились 982 человек, семь пациентов с COVID-19 скончались.