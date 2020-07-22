Сеул, , 11:50 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По данным министерства, коронавирус был выявлен у девяти представителей отдела кибербезопасности и пяти представителей Командования оборонной безопасности.

Известно, что, в связи с новой вспышкой коронавируса в армии, министерство обороны страны отправило на карантин более 100 человек, контактировавших с инфицированными.

Общее число подтверждённых случаев в армии Южной Кореи увеличилось до 66. 58 человек вылечены и выписаны из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 63 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 879.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом