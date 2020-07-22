Курск, , 11:47 — REGNUM В Курской области 22 июля зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 5957 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1275 пациентов. 1023 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 4637 пациентов, в том числе 98 — за последние сутки. Скончались 49 человек.

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