Кострома, , 11:46 — REGNUM В Костромской области стало известно о смерти 26 больного COVID-19. Об этом 22 июня сообщил региональный оперативный штаб.

В окружной больнице Костромы скончался 80-летний житель города Мантурово. Мужчина был доставлен в стационар в тяжелом состоянии с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. По словам врачей, лечение коронавируса в этом случае осложнил возраст и сердечные заболевания пенсионера.

За прошедшие сутки в Костромской области по официальным данным выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом, 12 человек излечились. Всего выявлено 2016 фактов заражения, из них 1364 человека или 67% инфицированных выздоровели.