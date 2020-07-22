Москва, , 11:52 — REGNUM Около половины жителей России позитивно оценивают обстановку в стране, их доля летом выросла по сравнению с весной. Это следует из результатов опроса, опубликованных 22 июля Всероссийским центром исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатели социального самочувствия населения улучшились на фоне завершения острой фазы пандемии коронавируса и наступления теплого сезона. В июне в целом положительно оценили ситуацию в РФ 49% опрошенных, тогда как в мае их доля составляла 41%, отмечают социологи.

Негативную оценку текущей ситуации дали 45% респондентов.

Текущей жизнью довольны 47% респондентов, ещё 23% она не устраивает. Средним свое экономическое положение в июне назвали 44% опрошенных, 42% считают его плохим, а 9% — хорошим.

Пятая часть опрошенных считают, что в следующем году их семья будет жить лучше, 45% изменений не ждут, 23% — ожидают ухудшений.

Опрос проводился 28 и 29 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан РФ.

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