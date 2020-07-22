Дамаск, , 11:44 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за последние сутки отметили три нарушения перемирия на территории арабской республики. Об этом 22 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё одно — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период зафиксировали два нарушения перемирия в Сирии, оба на территории провинции Идлиб.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна акция гуманитарного характера: в населенном пункте Хнейз-эш-Шималия в провинции Ракка было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 т.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись 62 беженца.