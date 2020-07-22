Благовещенск, , 11:39 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в регионе лабораторно инфицирование подтверждено у 2478 людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Наибольший суточный прирост выявленных носителей коронавируса показал город Свободный — +13 случаев, чуть меньше Благовещенск — +11.

Ровно 50% заражённых коронавирусом переносят заболевание в форме пневмонии, 39,7% — ОРВИ, остальные 10,3% — бессимптомно. Почти 40% среди выявленных носителей коронавируса люди в возрасте 30−49 лет.

Полностью выздоровели в Приамурье 1346 пациентов, умерли — 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за роста количества новых пациентов с коронавирусом может не хватить мест в больницах. Выявлять носителей SARS-CoV-2 стали чаще после несанкционированных массовых акций протеста в поддержку бывшего губернатора краяСергея Фургала.