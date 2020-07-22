Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM В Казахстане упростили снятие ареста судебным исполнителем с имущества должника, проданного на торгах. Об этом 22 июля сообщили в министерстве юстиции республики.

Отмечается, что на имущество должника может быть наложено несколько арестов судебных исполнителей в рамках разных исполнительных производств.

Ранее покупатель имущества вынужден был обращаться к нескольким судебным исполнителям, которые могли отказать в снятии ареста. В таком случае приходилось обращаться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства.

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