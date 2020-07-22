Орел, , 11:38 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за прошедшие сутки, данные опубликованы 22 июля федеральным оперативным штабом.

За сутки также стало известно о смерти двух пациентов с положительными результатами тестов на коронавирус. Покинули стационары и были сняты с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением после коронавируса 64 пациента.

Всего в Орловской области за период с 24 марта положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 5403 человек, 4014 из них выздоровели. Скончались 80 пациентов с COVID-19.