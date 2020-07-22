Томск, , 11:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 53 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 22 июля в региональной администрации.

У девяти человек диагностирована пневмония, у 24 наблюдаются признаки ОРВИ, у 20 — нет симптомов.

Выздоровели ещё 58 человек, за весь период — 2092.

За прошедшие сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом, входивший в группу риска по возрасту. У него было тяжёлое течение полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась болезнями сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, инфекционно-токсическим шоком.

Всего в Томской области по состоянию на 22 июля коронавирус выявлен у 3661 человека. Выздоровели 2092 человека, скончались 28 пациентов с SARS-CoV-2.

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