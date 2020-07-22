Подгорица, , 11:32 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями объявил эпидемию на всей территории страны.

В связи с этим введен обязательный масочный режим для всех граждан с семи лет, как в помещениях, так и на улице, за исключением пляжей, национальных парков и ресторанов.

Количество человек на открытых пространствах ограничивается сорока гражданами. В закрытых помещениях нельзя собираться более 20 человек.

По всей стране запрещена работа дискотек, ночных клубов. Запрещено проводить праздничные мероприятия.

В ряде муниципалитетов действуют и более строгие меры.

Общее число активных случаев в стране — 1920. За сутки выявляют в среднем 90 случаев заражения.