Москва, , 11:35 — REGNUM За весь период эпидемии коронавирусной инфекции в столице России было выписано 94 тысячи штрафов за нарушение соблюдения ограничительных мер режима карантинной безопасности. Об этом 22 июля рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«На сегодняшний день выписано 94 тысячи штрафов всего», — приводит его слова радиостанция «Эхо Москвы».

Также он сообщил, что за период пандемии было выявлено в общей сложности 51 тыс. нарушителей, отметив, что в приложении «Социальный мониторинг», которое на смартфон ставили заразившимся коронавирусом, за весь период пандемии зарегистрировали около 447 тысячи человек и 89% из них соблюдали нормы безопасного поведения и соблюдения санитарной дистанции.

«Только один из десяти нарушал, то есть 51 тысяча уникальных больных, (один человек несколько раз нарушал), были и такие. Таких лидеров по нарушениям примерно 3% у нас было. И всего 51 тысяча больных — это нарушители», — рассказал Данчиков.

Кроме этого, он уточнил, что чаще всего пользователей «Социального мониторинга» штрафовали за их выход из дома.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории России за минувшие 24 часа было выявлено 5862 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.