Элиста, , 11:32 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки выписаны с выздоровлением 17 пациентов. 862 пациента остаются под наблюдением медиков, в том числе в больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 13 человек, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С конца марта на территории Калмыкии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 2410 человек, из них 1513 выписаны с выздоровлением, 35 скончались.

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