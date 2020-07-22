Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии за сутки выписаны из больницы 25 пациентов, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По состоянию на 22 июля, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 6352 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 42. В настоящее время продолжают лечение 2782 человека.

Выздоровели 3430 пациентов, в том числе сутки выписаны 25 человек. Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии в Чувашии скончались 50 пациентов с COVID-19.

В министерстве здравоохранения Чувашии 22 июля предоставили информацию о том, что в настоящее время в республике коэффициент распространения коронавируса — 0,94, свободно 70,4% коечного фонда, показатель тестирования COVID-19 — 103,6%. В республике «постепенно восстанавливается» плановый приём врачей.