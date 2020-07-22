Всеволожск, Ленинградская область, , 11:36 — REGNUM Полицейские Ленинградской области задержали 19-летнего молодого человека и его 46-летнего знакомого, которых заподозрили в переделке оружия «кустарным способом». По версии следствия, парень может быть организатором данного производства. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти на подпольное производство оружия полицейским удалось после того, как 1 мая в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области была задержан 43-летний работник мебельной компании. Во время обысков его дома были изъяты предметы вооружения и приспособления для их изготовления.

По данному факту были возбуждены уголовные дела — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Позже, 21 июля оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД при содействии СОБР ГУ Росгвардии задержали еще двух соучастников — мужчин 19 и 46 лет.

«Сотрудниками полиции установлено, что 19-летний гражданин, по предварительной версии, является организатором противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.

Как считает следствие, молодой человек через интернет приобрел два охолощенных пистолета и поручил 46-летнему знакомому переделать его и передать его 43-летнему соучастнику для хранения. В дальнейшей оружие планировалось продать, однако мужчину задержали.

Во время обысков в квартире предполагаемого организатора была изъята оргтехника, мобильный телефон и бездымный порох. А у его 46-летнего подельника — более 40 боеприпасов различного калибра, токарные и слесарные инструменты и приспособления.

«Изъятые боеприпасы направленны для проведения экспертизы. Предполагаемый организатор задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении 46-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.