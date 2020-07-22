Смоленск, , 11:19 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Смоленской области, данные 22 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 52 человека, также подтверждена смерть одного пациента с положительным результатом теста на инфекцию.

Всего в Смоленской области с 28 марта подтверждено 5454 случая заражения коронавирусом, 3438 пациентов уже выписаны с выздоровлением. Жизни 89 человек с COVID-19 спасти не удалось.