Ташкент, , 11:12 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной академика Академии наук Узбекистана Саттара Турсунмухамедова выразил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Память о выдающемся ученом, заботливом наставнике и скромном человеке Саттаре Турсунмухамедове навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Письмо с соболезнованиями подписали президент Узбекистана, спикер сената республики Танзила Нарбаева, спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмаилов, глава правительства Абдулла Арипов и президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев.

Саттар Турсунмухамедов родился 11 января 1929 года в городе Туркестане КазАССР. В 1952 году окончил Среднеазиатский университет. В этом же вузе защитил кандидатскую диссертацию. В 2000 году избран действительным членом Академии наук Узбекистана. Известен своими работами в области социальной философии и социологии.