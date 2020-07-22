Москва, , 11:11 — REGNUM В Москве в период распространения вируса выписали 94 тыс. штрафов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 22 июля сообщил начальник контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«На сегодняшний день выписано 94 тыс. штрафов», — сказал он.

По его словам, среди больных оказались нарушителями только один из десяти — всего около 51 тыс. человек.

Данчиков напомнил, что в Москве продолжают действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции, поскольку «эпидемия никуда не ушла».