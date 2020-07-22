Бангкок, , 11:06 — REGNUM Власти Таиланда продлят действие чрезвычайного положения, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 22 июля со ссылкой на официальные лица страны Reuters.

По словам генерального секретаря Совета национальной безопасности страны Сомсака Рунгситы, срок действия закона о введении режима чрезвычайной ситуации, принятого в марте, необходимо продлить в условиях возобновления работы экономики.

«Очень важно, чтобы этот закон сохранился в силе, поскольку мы открываем страну для бизнеса и туризма в целях стимулирования экономики», — отметил он.

При этом чиновник указал на то, что закон о режиме ЧС не затронет исключительно массовые собрания политического характера.

Напомним, на сегодняшний день в Таиланде выявлено 3 тыс. 255 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели уже 3 тыс. 105 человек. Жертвами вспышки стали 58 человек.