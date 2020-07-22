Тверь, , 11:04 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.

Выписаны с выздоровлением после коронавируса за сутки семь пациентов. Два человека с положительными тестами на инфекцию скончались.

Всего в Тверской области с 17 марта подтверждено в общей сложности 4338 случая заражения коронавирусом, в том числе выписаны 3749 человек. Скончались 122 пациента. Остаются в изоляции под медицинским наблюдением 467 человек.