Пермь, , 11:02 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 22 июля, подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечатся 19 пациентов. Еще 50 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четверо детей, 31 мужчина и 34 женщины.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 0,9 (на 21 июля — 1,03).

С начала пандемии в регионе выявлено 5 211 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 4 069 пациентов. В COVID-центрах продолжают получать лечение 938 человек. Скончался 201 пациент.

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