Казань, , 11:04 — REGNUM В Татарии по состоянию на 22 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5309 человек, за сутки положительные тесты получил еще 31 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4255 человек, за сутки — 50 пациентов. Скончались с момента наблюдения 31 человек. Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы восемь пациентов, 23 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 50 до 60 лет — восемь человек, двое несовершеннолетних. Из общего числа новых инфицированных 15 человек — жители Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на 22 июля число жертв от заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 31 человека. Причина смерти еще двоих мужчин от коронавируса подтверждена в результате патологоанатомической экспертизы.

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