Москва, , 11:05 — REGNUM На территории России за последние сутки 165 пациентов скончались от COVID-19 и связанных с ним осложнений. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 12 745.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в России было выявлено 5862 новых случая заражения коронавирусом и потому общее число заразившихся SARS-CoV-2 выросло до 789 190.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 572 053 человека излечились от нового заболевания, 9669 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 267 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.