Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявлено еще 44 новых носителя SARS-CoV-2, еще 19 человек выздоровели, и один пациент умер. Об этом 22 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе заболело COVID 19 5493 человека, 4390 выздоровело, 48 умерло.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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